欧元债市：德债期货延续跌势，上周美联储声明引发债市挫跌

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
路透伦敦6月24日 - 周一德债期货跌至2012年10月以来最低，延续上周大幅下跌之势，此前美联储发出明确信号准备好今年稍晚削减资产购买规模。
央行充足的流动性是今年股市上涨的背后推手，且限制一些顶级评级的债券收益率(殖利率)。上周美联储或放缓债券购买速度的声明重创全线金融资产。
德债期货 日内最新下跌46个跳动点至140.93，开盘一度跌至140.80。
一交易员称，“这是受美债走势引导。”(完)
(编译 田建华; 审校 石冠兰)
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。