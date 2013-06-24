欧元债市：德债期货延续跌势，上周美联储声明引发债市挫跌

路透伦敦6月24日 - 周一德债期货跌至2012年10月以来最低，延续上周大幅下跌之势，此前美联储发出明确信号准备好今年稍晚削减资产购买规模。

央行充足的流动性是今年股市上涨的背后推手，且限制一些顶级评级的债券收益率(殖利率)。上周美联储或放缓债券购买速度的声明重创全线金融资产。

德债期货 日内最新下跌46个跳动点至140.93，开盘一度跌至140.80。

一交易员称，“这是受美债走势引导。”(完)