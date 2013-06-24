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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 16:13 BJT

台湾数据：5月工业生产指数年减0.07%，连续四个月衰退

路透台北6月24日 - 台湾经济部周一公布，5月工业生产较上年同期减0.07%，为连续第四个月衰退。上月修正为年衰退0.8%。

经济部在新闻稿中指出，与上年同月相较，其中制造业减少0.91%，矿业及土石采取业减少5.17%，电力及燃气供应业增加21.35%，用水供应业增加0.91%，建筑工程业减少1.74%。

而制造业部分，5月份资讯电子工业较上年同月增加2.47%，金属机电工业、化学工业及民生工业则各减少5.05%、2.58%及0.33%。

该数据经季节调整后，较上月增加0.98%。

经济部预期，6月份制造业动向指数将与5月相近。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如；审校 曾祥进)

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