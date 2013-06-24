台湾数据：5月工业生产指数年减0.07%，连续四个月衰退

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透台北6月24日 - 台湾经济部周一公布，5月工业生产较上年同期减0.07%，为连续第四个月衰退。上月修正为年衰退0.8%。
经济部在新闻稿中指出，与上年同月相较，其中制造业减少0.91%，矿业及土石采取业减少5.17%，电力及燃气供应业增加21.35%，用水供应业增加0.91%，建筑工程业减少1.74%。
而制造业部分，5月份资讯电子工业较上年同月增加2.47%，金属机电工业、化学工业及民生工业则各减少5.05%、2.58%及0.33%。
该数据经季节调整后，较上月增加0.98%。
经济部预期，6月份制造业动向指数将与5月相近。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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