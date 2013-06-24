中国资管：上周41款集合信托产品发行，又现超长期限产品

路透北京6月24日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月15日-6月21日）共有21家信托公司发行41款集合信托产品，发行量环比增加13款，增幅为46.43%。有10年期、20年期产品发行。

其中31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.61亿元，环比降低0.81亿元，降幅为23.79%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为106.82亿元，环比增加11.09亿元，增幅为11.59%。

募集规模最大的是长安信托发行的“天府成华债权收益权投资集合资金信托计”，募集规模为6.50亿元，这是一款基础设施领域债权投资类产品。

从期限上看，上周39款新发产品均公布了期限，平均期限为33.54个月，环比缩短0.96个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10款 8.68% -0.12个百分点

18个月期 7款 9.97% +1.07个百分点

24个月期 12款 9.75% +0.06个百分点

30个月期 1款 ~ ~

36个月期 4款 10.00% -0.50个百分点

60个月 2款 ~

120个月 2款 ~

240个月 1款 ~

（ ~ 表示数据不可得）

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了16款，居首位；基础设施领域产品发行了8款；房地产领域产品发行了7款；证券投资领域产品发行了5款；金融领域产品发行了4款；其他领域产品发行了1款；

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了15款；权益投资类产品发行了14款；证券投资类产品发行了5款；债权投资类产品发行了4款；组合运用类产品发行了2款；股权投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品37款，平均成立规模2.21亿元**

上周共有22家信托公司成立了37款集合信托产品，成立数量环比下降10款。其中，共有27款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.21亿元，环比增加0.39亿元，增幅为21.47%。

按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为81.64亿元，环比降低3.73亿元，降幅为4.37%。

其中，五矿信托成立的“泰禾广场信托贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到7.50亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

共有23款新成立产品公布了期限，平均期限为36.00个月，环比增加12.00个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.42%，环比下降0.38个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了14款；房地产领域产品成立了9款；证券投资领域产品成立了5款；基础设施领域产品成立了2款；其他领域产品成立了7款。