中国股市：沪综指收挫5.3%创近四年单日最大跌幅,流动性预期仍紧

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透上海6月24日 - 流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。央行今日发文对近期流动性困局表态，然市场人士认为，今日货币市场利率仍高，另央行措辞隐含可能仍然不会加大投放的暗示，这令市场无法找到趋势性逆转的信号。
他们预计，短期大盘料继续下跌，并不排除超调的可能。
沪综指 下破2,000点，收报1,963.235点，跌109.860点，或5.30%。此前最低收盘点位为去年12月3日的1,959.767点；此前最大单日跌幅为2009年8月31日的6.74%。上海A股今日成交额为877亿元人民币，上周五为672亿元。
“央行上午表态还不能说是利好，因为还没看到银行间的利率跌下来，要看央行这周公开市场是否会加大投放才好判断，但目前看来是利空，而银行股首当其冲会受到影响。”平安证券首席策略分析师王韧认为。
中国央行办公厅上周一签署的“中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函”称，金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，商业银行要切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理。
民生银行 、平安银行 及兴业银行 三家银行均告跌停.
中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，但多是受相对较低的开盘价引导。交易员表示，早盘资金尚不脱紧绷范畴，且从稍早央行发布的商业银行流动性管理事宜的函分析，监管层明确表态当前银行体系流动性总体合理，所以央行出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期本周资金情况不会有实质改善。
沪深300指数 收跌6.31%，报2,171.210点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,147.2点，跌6.81%，成交860,510手。(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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