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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆上扬，亚洲股市走低

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* 美元兑日圆涨0.56%，欧元兑日圆涨0.86%，欧元兑美元跌0.13%，澳元兑美元跌0.10%

* 美国10年期公债收益率(殖利率)高见2.62%，澳洲10年期公债收益率高见4.04%

* 美国公债收益率上升，及日本选举结果支撑美元兑日圆

* 对中国融资和美联储削减刺激计划的担忧打压亚洲股市。沪综指跌5.5%，日经指数跌1.26%。

* 关注德国IFO企业景气判断指数、意大利消费者信心和贸易收支数据，以及美联储官员费希尔讲话。(完)

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