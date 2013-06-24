《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆上扬，亚洲股市走低

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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* 美元兑日圆涨0.56%，欧元兑日圆涨0.86%，欧元兑美元跌0.13%，澳元兑美元跌0.10%
* 美国10年期公债收益率(殖利率)高见2.62%，澳洲10年期公债收益率高见4.04%
* 美国公债收益率上升，及日本选举结果支撑美元兑日圆
* 对中国融资和美联储削减刺激计划的担忧打压亚洲股市。沪综指跌5.5%，日经指数跌1.26%。
* 关注德国IFO企业景气判断指数、意大利消费者信心和贸易收支数据，以及美联储官员费希尔讲话。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。