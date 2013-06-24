澳洲股市：受美联储退场及中国增长疑虑打压收跌，金融和矿业股下滑

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透悉尼6月24日 - 澳洲股市周一下挫1.5%，美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划削减货币刺激及中国经济增长放缓仍令投资人不安，拖累金融和矿业股下滑。
澳洲联邦银行(CBA) 下跌0.5%；澳洲国民银行 跌1%。
必和必拓 重挫3.3%，力拓 下跌2.1%。Newcrest Mining 大跌7.9%至近10年低点9.53澳元，该股自2011年以来几乎一直跌跌不休。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌69.7点至4,669.1点。上周该指标股指跌1.1%。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。