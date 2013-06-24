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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:28 BJT

澳洲股市：受美联储退场及中国增长疑虑打压收跌，金融和矿业股下滑

路透悉尼6月24日 - 澳洲股市周一下挫1.5%，美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划削减货币刺激及中国经济增长放缓仍令投资人不安，拖累金融和矿业股下滑。

澳洲联邦银行(CBA) 下跌0.5%；澳洲国民银行 跌1%。

必和必拓 重挫3.3%，力拓 下跌2.1%。Newcrest Mining 大跌7.9%至近10年低点9.53澳元，该股自2011年以来几乎一直跌跌不休。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌69.7点至4,669.1点。上周该指标股指跌1.1%。(完)

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