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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 16:51 BJT

台湾央行：共发行3,236.5亿台币存单，存单余额减8亿

路透台北6月24日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,236.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,244.5亿，存单发行余额减8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,118.5

91天期 0.93 92.0

182天期 1.05 26.0

央行上日共发行1,555亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,565.35亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为27亿台币；累计至周日超额准备为负982亿台币，加计前期1%的超额准备为210亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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