台湾央行：共发行3,236.5亿台币存单，存单余额减8亿

美国热股：Kate Spade还将再花费数周时间洽商公司出售事宜--消息

路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。