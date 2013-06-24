台湾央行：共发行3,236.5亿台币存单，存单余额减8亿

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透台北6月24日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,236.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,244.5亿，存单发行余额减8亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,118.5
91天期 0.93 92.0
182天期 1.05 26.0
央行上日共发行1,555亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,565.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为27亿台币；累计至周日超额准备为负982亿台币，加计前期1%的超额准备为210亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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