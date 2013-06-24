台湾房地产：房价高涨令高资产族群转买日本不动产--信义房屋

路透台北6月24日 - 台湾过高的房地产价格，已让嗅觉灵敏的高资产族群转往日本投资不动产。台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周一表示，今年上半年日本据点销售给台湾投资人的总金额已达114.95亿日圆，较去年全年的85.29亿成长34.7%。

日本信义驻台专案经理李芊亿在一场活动中指出，日本首相安倍晋三推出超大规模的经济刺激方案后，当地不动产自去年第四季至今年第二季，价格已经上扬了5%，许多台湾高资产族群也络绎不绝前往日本寻求投资机会，光是第一季前来参加说明会的人数就较去年同期成长逾40%。为因应大幅增长的商机，日本信义团队人数也从三年前的六人，快速增加至36人。

〞很多客户告诉我，台湾不动产价格太高、不能投资。〞她说。

李芊亿表示，目前日本信义平均一个月的成交件数约29-30件，客层以企业家及高阶经理人为主。台湾人购置用以投资的比重，自去年的62%，成长至今年前六月的75%。且购买标的也从3,000万日圆出租套房，转为市中心上亿的中高价位不动产，着眼在于未来的增值性。

信义房屋称，约有六成的台湾投资人是透过该公司仲介购买日本不动产。

信义房屋日前发布二手房价指数，指出台湾主要都会区第一季二手房价全面翻扬，尤以北台湾的桃园房价指数年增率高达21%，南部的高雄市则以年增19%居次。房价已高的台北市与新北市，也分别上涨12%与11%，显见政府管控房价的政策已失灵。

台湾工商时报今日报导，台湾央行可能在周四的理监事会议中，将高雄国美馆、台中七期纳入房市选择性信用管制措施范围。银行主管指出，考量央行高度关切中、南部房市，包括台银、土银、合库等八大公股银行已拟妥方案，7月起会把高雄国美馆、台中7、8期两大区域纳入管制区。