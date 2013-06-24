台湾房地产：房价高涨令高资产族群转买日本不动产--信义房屋

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北6月24日 - 台湾过高的房地产价格，已让嗅觉灵敏的高资产族群转往日本投资不动产。台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周一表示，今年上半年日本据点销售给台湾投资人的总金额已达114.95亿日圆，较去年全年的85.29亿成长34.7%。
日本信义驻台专案经理李芊亿在一场活动中指出，日本首相安倍晋三推出超大规模的经济刺激方案后，当地不动产自去年第四季至今年第二季，价格已经上扬了5%，许多台湾高资产族群也络绎不绝前往日本寻求投资机会，光是第一季前来参加说明会的人数就较去年同期成长逾40%。为因应大幅增长的商机，日本信义团队人数也从三年前的六人，快速增加至36人。
〞很多客户告诉我，台湾不动产价格太高、不能投资。〞她说。
李芊亿表示，目前日本信义平均一个月的成交件数约29-30件，客层以企业家及高阶经理人为主。台湾人购置用以投资的比重，自去年的62%，成长至今年前六月的75%。且购买标的也从3,000万日圆出租套房，转为市中心上亿的中高价位不动产，着眼在于未来的增值性。
信义房屋称，约有六成的台湾投资人是透过该公司仲介购买日本不动产。
信义房屋日前发布二手房价指数，指出台湾主要都会区第一季二手房价全面翻扬，尤以北台湾的桃园房价指数年增率高达21%，南部的高雄市则以年增19%居次。房价已高的台北市与新北市，也分别上涨12%与11%，显见政府管控房价的政策已失灵。
台湾工商时报今日报导，台湾央行可能在周四的理监事会议中，将高雄国美馆、台中七期纳入房市选择性信用管制措施范围。银行主管指出，考量央行高度关切中、南部房市，包括台银、土银、合库等八大公股银行已拟妥方案，7月起会把高雄国美馆、台中7、8期两大区域纳入管制区。
台湾央行在3月底举行的第一季理监事会后记者会中表示，将督促银行对特定地区以外、房价涨幅较大地区的放款，采取自律审慎措施，以加强不动产授信风险控管。央行也认为，先前央行对特定地区房贷管制规定已见成效。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。