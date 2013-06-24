东京汇市：美元全面上涨，美联储退场计划推动美债收益率劲扬

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3100 1.3122 -0.17 -0.71 1.3194 美元/日圆 98.38 97.89 +0.50 +13.42 86.74 欧元/日圆 128.89 128.45 +0.34 +12.61 114.46 美元/瑞郎 0.9363 0.9344 +0.20 +2.27 0.9155 英镑/美元 1.5364 1.5416 -0.34 -5.46 1.6251 美元/加元 1.0518 1.0455 +0.60 +6.02 0.9921 澳元/美元 0.9162 0.9214 -0.56 -11.84 1.0393 新西兰元/美 0.7721 0.7751 -0.39 -6.78 0.8283 元 澳元/日圆 90.150 90.200 -0.06 +0.02 90.130 新西兰元/日 75.970 75.870 +0.13 -46.05 140.820 圆 英镑/日圆 151.18 150.91 +0.18 +7.36 140.82 澳元/新西兰 1.1861 1.1875 -0.12 -5.41 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。