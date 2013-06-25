路透调查：台湾央行料连续第八季维持利率不变

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北6月25日 - 路透调查显示，台湾央行在周四(27日)举行的理监事会议中，将连续第八季维持重贴现率在1.875%水准不变，因经济复苏脚步仍相当迟缓。
尽管美联储已明确释放购债规模将减少的明确讯息，周一美国10年期公债殖利率收盘时弹升至2.54%，但多数受访者估计今年底前台湾央行不会调整目前在1.875%的重贴现率。
13家接受调查的金融机构指出，台湾今年出口数据疲软，且通膨也相当温和，央行得以维持利率不变的基调。
一位大型金融机构分析师说，〞至少央行不会在今年升、降息。目前看起来，景气复苏相当无力，目前的实质利率虽低，但倒也还没有需要升息抬高它的必要。〞
台湾主计总处在5月底时下调全年的国内生产总值(GDP)预估至2.4%，消费者物价指数(CPI)至1.23%，因全球经济展望不佳、且产业面临来自中国的竞争加剧。
第二季以来，台湾出口表现欠佳。5月出口金额较去年同期仅成长0.9%，先前更是达连续三个月的衰退。 至于外销订单更已达连续四个月的衰退，外贸的表现相当疲弱。
亚洲区域各国中，值得注意的是中国的情况。中国市场6月以来流动性困局逐渐升高， 中国央行强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。
以下为各金融机构对本次央行重贴现率预估：
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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澳新银行 0 1.875
永丰金控 0 1.875
巴克莱 0 1.875
星展银行 0 1.875
ING 0 1.875
凯基投顾 0 1.875
元富投顾 0 1.875
兆丰证券 0 1.875
Moody's 0 1.875
苏格兰皇家银行(新加坡) 0 1.875
大众银行 0 1.875
台新投顾 0 1.875
元大投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。