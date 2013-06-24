香港房地产：政府应考虑撤招，缓减楼市回调的冲击--美联

路透香港6月24日 - 市场对香港可能较美国更早上调利率的预期正在增加，美联集团 促请政府尽快检讨目前对楼市采取的“非常手段”，考虑“撤招”或“减药”，以缓和一旦楼市回调时对市场的冲击。

美联集团旗下美联物业于上周四、五进行一项调查，访问了十数名基金经理和证券业人士对本港息率和楼价走势的预期。结果显示，五成受访者认为本港息率有机会于2014年底前上升，但亦有一半认为会在2015年始加息；预期今年全年楼价跌幅于10%以内的则占三分之二。

“目前市场的正常活动，例如换楼和正常投资需求，已受到（措施的）影响。”美联物业首席分析师刘嘉辉在记者会称。

他续称，目前双倍印花税的豁免期为六个月，政府或可考虑延长至一至两年，以方便换楼人士能有较多时间物色换楼物业。对于放宽按揭方面，刘嘉辉认为，目前银行为按揭申请人进行的压力测试，已假设了利率上升幅度达3个百分点，假如能通过压力测试的话，相信申请人应有足够能力供楼，故政府也可以考虑放宽按揭申请。

美联物业企业拓展高级董事谢梓旻称，现时一般住宅的净租金回报率介乎2.7-3.2%，相对2厘多的按揭利息的收益利差不足1%。假如利率上调1个百分点，物业收租投资产生的正利差（positive carry）就会消失，利用物业作为投资并不吸引。

政府自2009年对楼市总共推出多项压抑措施，包括多次收紧按揭贷款成数、加大对按揭贷款人的压力测试、推出特别印花税和买家印花税等新税种，并且全面上调楼宇买卖的从价印花税，目的是通过提高交易成本，压抑投资/投机需求。但部份措施被指在压抑需求的同时，也令到供应量大幅减少。因二手业主不愿卖出手头物业，而在《一手住宅物业销售条例》在4月底生效后，发展商因要时间适应新例，因而推盘步伐减慢。

对于有市场人士呼吁政府撤招，财政司司长曾俊华周日在其个人网志中撰文重申，美国联储局伯南克早前表示明年中停止买债的言论，增加了政策的透明度，对香港来说，这一定程度上反映联储局对美国经济前景，持审慎乐观的看法。如果这个看法是正确的话，相信香港未来的对外贸易可望有所改善。