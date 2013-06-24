版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 15:26 BJT

中国期市：工业品普跌沪铜创近三年新低，流动性忧虑持续致买气低迷

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     47,950     -2.42      427,122 
         黄金(au)     1312     256.90     -0.79      130,486 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,450     -1.23    1,673,382 
         橡胶 (ru)    1309     16,905     -2.56      167,578 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,114     -1.70    1,296,800 
         豆油 (y)     1401      7,376     -2.33      472,426 
         焦炭 (j)     1401      1,437     -1.71      249,216 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,942     -0.42      359,562 
         棉花 (cf)    1401     19,990      0.40       53,860 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,133.0     -7.42       91,287 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐