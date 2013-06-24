中国期市：工业品普跌沪铜创近三年新低，流动性忧虑持续致买气低迷

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 47,950 -2.42 427,122 黄金(au) 1312 256.90 -0.79 130,486 螺纹钢 (rb) 1310 3,450 -1.23 1,673,382 橡胶 (ru) 1309 16,905 -2.56 167,578 大商所 豆粕 (m) 1401 3,114 -1.70 1,296,800 豆油 (y) 1401 7,376 -2.33 472,426 焦炭 (j) 1401 1,437 -1.71 249,216 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,942 -0.42 359,562 棉花 (cf) 1401 19,990 0.40 53,860 中金所 沪深300(if) 1307 2,133.0 -7.42 91,287 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。