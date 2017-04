《徐奇渊专栏》货币当局在预防流动性危机中的角色

(作者为路透中文特邀作者,文章仅代表本人观点)

6月20日中国银行间市场的Shibor利率现历史最高:隔夜拆借利率为13.44%,1个月率为11.00%;而上个月同期两者分别为2.95%、4.50%。

尽管有多种触发因素,但市场比较认可的主要原因是:一方面,商业银行热衷于套利活动,通过各种包装过的影子银行业务,造成了严重的期限错配和过高的杠杆率,在触发因素面前表现出了脆弱性。另一方面,央行希望给市场一个教训,杜绝道德风险、增强金融机构的风险意识、防范金融风险。

这么做需要很大的决心,但是,在这次钱荒中,央行真的很强硬吗?

假设央行分为强硬(tough)和软弱(soft)两种类型。由于救助行为会显示出央行的类型为软弱,这会推动金融机构去冒更大的风险,导致更为严重危机,并需要更为巨额的救助。因此,即使软弱的央行也有动力发出貌似强硬的信号(Farhi,Tirole,2009)。

目前央行释放的强硬信息有:(1)提前通过政策信号警示商业银行,不过在当时看来这一信号是模糊的;(2)在流动性紧张期间,并不进行救援,反而继续正回购操作。

但这些信息不足以断定央行的真实类型是真正强硬的。因为:(1)即使在最困难的时刻,市场也认为形势完全处于央行可控范围内,福布斯中文网的报道则认为这一场“可控的金融危机”;(2)央行最终在6月21日出手干预市场,并收到效果。

虽然央行的态度较以往有重要转变,但目前信息仍难以证明央行的真实类型是强硬派。同时,这次货币当局态度的突然转变,让市场预期甚至有些无所适从。因此,央行需要通过制度建设、透明和沟通,为自己的强硬立场发出稳定、明确、可置信的信号。

不过,各国央行的决策,都在不同程度上面临着时间不一致性问题(Barro and Gordon, 1983)。Farhi和Tirole(2009)则证明了,在道德风险和期限错配导致流动性问题后,时间不一致方案仍然是可选的最优货币政策。

时间不一致的货币政策意味着,央行在事前扮演强硬角色,而在危机事发后则有求必应。但这同样不能完全消除道德风险。有没有最终的解决方案呢?Benassy-QuereA(2010)等人提供了两个理论上可行的办法:其一,严格控制银行规模的上限,这样的话,没有一家银行是系统重要的。这时央行承诺不救助将是可以置信的威胁。其二,运用监管工具,确保银行风险投资规模的上限。

但目前中国的问题似乎更加复杂,银行系统的期限错配、杠杆率上升,以及活跃的影子银行,与其他背景密切相关:(1)利率市场化尚未完成,利率体系存在双轨制;(2)持续的低真实利率环境,也促成了期限错配和杠杆率上升;(3)资金供给端:通胀率预期较高造成居民部门资产的持有短期化;(4)资金需求端:在投资扩张过程中,地方政府或职能部门主导的基础设施,和其他长期投资迅速增加。

给定上述外部约束条件,商业银行的期限错配、杠杆率上升符合其盈利的理性。因此,要从根本上缓解金融风险,还需很多方面的长期努力。

最后值得强调的是,Farhi,Tirole(2009)的研究值得我们反思:

真实低利率通过促进加杠杆、期限错配两种渠道,造成了下一次金融危机。因此,真实低利率为下一次危机播下了种子(Sowing the seeds of the next crisis)。

更要命的是,当期的真实低利率政策还会影响到,未来央行对救助的态度。因为当期的真实低利率使投资扩张、资产价格迅速膨胀;到时候,面对着一个更为庞大的资产规模,央行要拒绝救助将变得更加困难。