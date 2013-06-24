《徐奇渊专栏》货币当局在预防流动性危机中的角色

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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(作者为路透中文特邀作者，文章仅代表本人观点)
6月20日中国银行间市场的Shibor利率现历史最高：隔夜拆借利率为13.44%，1个月率为11.00%；而上个月同期两者分别为2.95%、4.50%。
尽管有多种触发因素，但市场比较认可的主要原因是：一方面，商业银行热衷于套利活动，通过各种包装过的影子银行业务，造成了严重的期限错配和过高的杠杆率，在触发因素面前表现出了脆弱性。另一方面，央行希望给市场一个教训，杜绝道德风险、增强金融机构的风险意识、防范金融风险。
这么做需要很大的决心，但是，在这次钱荒中，央行真的很强硬吗？
假设央行分为强硬（tough）和软弱（soft）两种类型。由于救助行为会显示出央行的类型为软弱，这会推动金融机构去冒更大的风险，导致更为严重危机，并需要更为巨额的救助。因此，即使软弱的央行也有动力发出貌似强硬的信号（Farhi，Tirole，2009）。
目前央行释放的强硬信息有：（1）提前通过政策信号警示商业银行，不过在当时看来这一信号是模糊的；（2）在流动性紧张期间，并不进行救援，反而继续正回购操作。
但这些信息不足以断定央行的真实类型是真正强硬的。因为：（1）即使在最困难的时刻，市场也认为形势完全处于央行可控范围内，福布斯中文网的报道则认为这一场“可控的金融危机”；（2）央行最终在6月21日出手干预市场，并收到效果。
虽然央行的态度较以往有重要转变，但目前信息仍难以证明央行的真实类型是强硬派。同时，这次货币当局态度的突然转变，让市场预期甚至有些无所适从。因此，央行需要通过制度建设、透明和沟通，为自己的强硬立场发出稳定、明确、可置信的信号。
不过，各国央行的决策，都在不同程度上面临着时间不一致性问题（Barro and Gordon, 1983）。Farhi和Tirole（2009）则证明了，在道德风险和期限错配导致流动性问题后，时间不一致方案仍然是可选的最优货币政策。
时间不一致的货币政策意味着，央行在事前扮演强硬角色，而在危机事发后则有求必应。但这同样不能完全消除道德风险。有没有最终的解决方案呢？Benassy-QuereA（2010）等人提供了两个理论上可行的办法：其一，严格控制银行规模的上限，这样的话，没有一家银行是系统重要的。这时央行承诺不救助将是可以置信的威胁。其二，运用监管工具，确保银行风险投资规模的上限。
但目前中国的问题似乎更加复杂，银行系统的期限错配、杠杆率上升，以及活跃的影子银行，与其他背景密切相关：（1）利率市场化尚未完成，利率体系存在双轨制；（2）持续的低真实利率环境，也促成了期限错配和杠杆率上升；（3）资金供给端：通胀率预期较高造成居民部门资产的持有短期化；（4）资金需求端：在投资扩张过程中，地方政府或职能部门主导的基础设施，和其他长期投资迅速增加。
给定上述外部约束条件，商业银行的期限错配、杠杆率上升符合其盈利的理性。因此，要从根本上缓解金融风险，还需很多方面的长期努力。
最后值得强调的是，Farhi，Tirole（2009）的研究值得我们反思：
真实低利率通过促进加杠杆、期限错配两种渠道，造成了下一次金融危机。因此，真实低利率为下一次危机播下了种子（Sowing the seeds of the next crisis）。
更要命的是，当期的真实低利率政策还会影响到，未来央行对救助的态度。因为当期的真实低利率使投资扩张、资产价格迅速膨胀；到时候，面对着一个更为庞大的资产规模，央行要拒绝救助将变得更加困难。
（徐奇渊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）
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