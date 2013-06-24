更新版-日本股市：受中国经济担忧所累震荡收低，TOPIX指数成交创12月以来最低

日经指数在周一稍早受疲弱日圆支撑曾一度上涨，但其他亚洲市场下跌，迫使日经指数抹去涨幅。

中资银行类股普遍大跌，上周末中国官方媒体报导称，政府将继续维持紧缩货币政策。

法国巴黎银行全球资本和大宗商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa说，今天上午“中国市场彻底改变人气。日经指数在中国股市开盘后很快回吐稍早涨幅。”

“全球市场正开始消化中国经济高增长阶段的完结，投资者正在逐步远离新兴市场，”Okazawa补充道。

东证指数 下跌0.9%，报1,089.64点，交投清淡，仅有16.3亿股换手，为12月中旬迄今最低。

“市场走势不再单纯地是日本股票与日圆间的相关关系。投资者在亚洲交易时段关注美国期货的动态，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga说，他并表示投资于全球风险资产的人们，主要是想买入工业化国家的股票，例如美国和日本。

分析师表示，日经指数在过去几周数次跌破13,000关口后，已经修正至理想水平，预计未来几日将不会有大幅下跌的现象。不过，他们还补充称，市场波动性依旧存在，例如对冲基金等投资者仍在面向不同的资产级别构建短期仓位。

一部分出口商股价上扬。Tokyo Electron 和Advantest 各自劲升2.4%和2.8%。(完)