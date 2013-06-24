更新版-日本股市：受中国经济担忧所累震荡收低，TOPIX指数成交创12月以来最低

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
日经指数在周一稍早受疲弱日圆支撑曾一度上涨，但其他亚洲市场下跌，迫使日经指数抹去涨幅。
中资银行类股普遍大跌，上周末中国官方媒体报导称，政府将继续维持紧缩货币政策。
法国巴黎银行全球资本和大宗商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa说，今天上午“中国市场彻底改变人气。日经指数在中国股市开盘后很快回吐稍早涨幅。”
“全球市场正开始消化中国经济高增长阶段的完结，投资者正在逐步远离新兴市场，”Okazawa补充道。
东证指数 下跌0.9%，报1,089.64点，交投清淡，仅有16.3亿股换手，为12月中旬迄今最低。
“市场走势不再单纯地是日本股票与日圆间的相关关系。投资者在亚洲交易时段关注美国期货的动态，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga说，他并表示投资于全球风险资产的人们，主要是想买入工业化国家的股票，例如美国和日本。
分析师表示，日经指数在过去几周数次跌破13,000关口后，已经修正至理想水平，预计未来几日将不会有大幅下跌的现象。不过，他们还补充称，市场波动性依旧存在，例如对冲基金等投资者仍在面向不同的资产级别构建短期仓位。
一部分出口商股价上扬。Tokyo Electron 和Advantest 各自劲升2.4%和2.8%。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。