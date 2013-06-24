全球金市：现货金下跌逾1%，受美元走强及美联储购债退场展望影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1280.55 -16.20 -1.25 -23.53
现货银 19.56 -0.52 -2.59 -35.40
现货铂金 1349.75 -25.75 -1.87 -12.07
现货钯金 662.47 -10.53 -1.56 -4.27
COMEX期金 1279.70 -12.30 -0.95 -23.64 32063
COMEX期银 0.20 0.00 -2.30 -99.35 10013
汇率
欧元/美元 1.3103
美元/日圆 98.44
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 侯向明/张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。