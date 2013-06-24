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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 15:47 BJT

全球金市：现货金下跌逾1%，受美元走强及美联储购债退场展望影响

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1280.55 -16.20 -1.25 -23.53

现货银 19.56 -0.52 -2.59 -35.40

现货铂金 1349.75 -25.75 -1.87 -12.07

现货钯金 662.47 -10.53 -1.56 -4.27

COMEX期金 1279.70 -12.30 -0.95 -23.64 32063

COMEX期银 0.20 0.00 -2.30 -99.35 10013

汇率

欧元/美元 1.3103

美元/日圆 98.44

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 侯向明/张涛)

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