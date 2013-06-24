金属期市：伦铜触及近21个月低点，受中国相关担忧和美元走强拖累

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
0706GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6671.50 -146.50 -2.15 -15.88
上海期铜 47950 -1190 -2.42 -17.23
COMEX期铜 3.01 -0.08 -2.67 -17.51
LME期铝 1782.75 -10.25 -0.57 -14.00
上海期铝 14255 -70 -0.49 -9.03
LME期锌 1828.00 -16.00 -0.87 -12.12
上海期锌 14280 -90 -0.63 -11.06
LME期镍 13808.00 -267.00 -1.90 -19.06
LME期铅 2000.50 -19.50 -0.97 -14.14
上海期铅 13915.00 -45.00 -0.32 -13.30
LME期锡 19500.00 -500.00 -2.50 -16.67
LME/上海套利价差^ -365
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。