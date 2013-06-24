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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 15:53 BJT

金属期市：伦铜触及近21个月低点，受中国相关担忧和美元走强拖累

0706GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6671.50 -146.50 -2.15 -15.88

上海期铜 47950 -1190 -2.42 -17.23

COMEX期铜 3.01 -0.08 -2.67 -17.51

LME期铝 1782.75 -10.25 -0.57 -14.00

上海期铝 14255 -70 -0.49 -9.03

LME期锌 1828.00 -16.00 -0.87 -12.12

上海期锌 14280 -90 -0.63 -11.06

LME期镍 13808.00 -267.00 -1.90 -19.06

LME期铅 2000.50 -19.50 -0.97 -14.14

上海期铅 13915.00 -45.00 -0.32 -13.30

LME期锡 19500.00 -500.00 -2.50 -16.67

LME/上海套利价差^ -365

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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