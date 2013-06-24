新兴汇市：美联储政策与中国忧虑损及亚洲货币，马币位于三年低位

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.29 97.82 -0.48 -11.70 86.79 坡元 1.2796 1.2764 -0.25 -4.51 1.2219 台币 30.180 30.280 +0.33 -3.46 29.136 韩元 1161.25 1154.70 -0.56 -7.81 1070.60 泰铢 31.05 31.01 -0.13 -1.42 30.61 菲律宾披索 43.85 43.72 -0.29 -6.37 41.05 印尼卢比 9930.00 9920.00 -0.10 -3.02 9630.00 印度卢比 59.68 59.27 -0.69 -7.86 54.99 马币 3.2170 3.2015 -0.48 -4.94 3.0580 人民币 6.1389 6.1342 -0.08 +1.49 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。