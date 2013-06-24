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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 16:59 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超11亿台币

路透台北6月24日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       31.00       23.00       +8.00
     票券业        3.00        0.00       +3.00
     证券业       22.50       33.50      -11.00

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