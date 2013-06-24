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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 17:13 BJT

台湾汇市：台币续贬创18个月收盘低位，出口商趁势抛汇美化财报

* 台币续随亚币齐贬，外资持续汇出
    * 出口商趁机抛汇，汇兑收益美化财报
    * 明日主交投区间暂看30.050-30.200

    路透台北6月24日 - 台币兑美元 周一随新兴亚洲货币延续贬势，创18个月收盘低位。交易员指出
，今日外资持续大卖台股，且汇出力道有增无减，不过盘中都被出口商抛汇的反向力道削减，惟央行照例在尾
盘作价，令台币以日低作收。
    
    汇银人士表示，与上周五类似，今日台币盘中的实质交投均在30.100价位附近，出口商在此价位之上的持
续抛汇，抑制了美元因外资又卖超台股逾170亿台币并汇出的强劲走势。预料在资本自新兴亚洲市场外逃趋势
尚未转变前，台币仍将随新兴亚洲货币走贬，明日台币实质交投区间暂看30.050-30.200。  
    
    台币终场收贬0.7角报30.350，创18个月来收盘低位，前波收盘低位为2011年12月20日的30.353。不计央
行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.050-30.150，上日则在30.020-30.100。
      
    “出口商久旱逢甘霖，30.1以上都是他们抛的，汇兑收益蛮补的。”一位本地银行交易员称。
    
    另一本地银行交易员则指出，外资一路自29.8价位即开始汇出，目前累积的量约在30-40亿美元，“看来
资金撤退的动作还没结束，台币仍缓步走贬。”
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，因美元续强，今日尾盘美元/台币一周至三个月天期报价仍维
持溢价，溢价幅度略为扩大，指标美元/台币一个月天期 报价落在30.243/262左右，上日则收在
30.150。
    
    台湾股市 今日持续下跌0.45%，收报7,758.03点，创逾10周收盘低位；今日外资及陆资在台股卖超
170.16亿台币，连续九个交易日卖超金额累计达1,133.39亿。 
    
    韩元兑美元 周一触及一年低点，连续第三个交易日下滑，之前中国股市大跌加重投资者对全球经济
形势的担忧。新兴亚洲货币周一普遍延续跌势，其中马来西亚马币（林吉特）触及近三年低点，因美联储暗示
缩减刺激政策后美国公债收益率上升，引发资本进一步从新兴亚洲外逃的担忧。 
    
    本周重要的数据及事件包括:
    周一:美国达拉斯联储费希尔就“美国货币政策和美国经济”为题发表谈话；
    周二:美国公布5月耐久财订单、5月新屋销售年率及6月消费者信心指数；
    周三:美国第一季实质GDP终值；
    周四:台湾央行第二季理监事会后记者会、美国一周初请失业金人数；
    周五:路透/密西根大学美国6月消费者信心指数、美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔及旧金山联储总裁威廉
姆斯分别发表谈话。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
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 (完)

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