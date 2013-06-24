台湾汇市：台币续贬创18个月收盘低位，出口商趁势抛汇美化财报

* 台币续随亚币齐贬，外资持续汇出 * 出口商趁机抛汇，汇兑收益美化财报 * 明日主交投区间暂看30.050-30.200 路透台北6月24日 - 台币兑美元 周一随新兴亚洲货币延续贬势，创18个月收盘低位。交易员指出 ，今日外资持续大卖台股，且汇出力道有增无减，不过盘中都被出口商抛汇的反向力道削减，惟央行照例在尾 盘作价，令台币以日低作收。 汇银人士表示，与上周五类似，今日台币盘中的实质交投均在30.100价位附近，出口商在此价位之上的持 续抛汇，抑制了美元因外资又卖超台股逾170亿台币并汇出的强劲走势。预料在资本自新兴亚洲市场外逃趋势 尚未转变前，台币仍将随新兴亚洲货币走贬，明日台币实质交投区间暂看30.050-30.200。 台币终场收贬0.7角报30.350，创18个月来收盘低位，前波收盘低位为2011年12月20日的30.353。不计央 行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.050-30.150，上日则在30.020-30.100。 “出口商久旱逢甘霖，30.1以上都是他们抛的，汇兑收益蛮补的。”一位本地银行交易员称。 另一本地银行交易员则指出，外资一路自29.8价位即开始汇出，目前累积的量约在30-40亿美元，“看来 资金撤退的动作还没结束，台币仍缓步走贬。” 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，因美元续强，今日尾盘美元/台币一周至三个月天期报价仍维 持溢价，溢价幅度略为扩大，指标美元/台币一个月天期 报价落在30.243/262左右，上日则收在 30.150。 台湾股市 今日持续下跌0.45%，收报7,758.03点，创逾10周收盘低位；今日外资及陆资在台股卖超 170.16亿台币，连续九个交易日卖超金额累计达1,133.39亿。 韩元兑美元 周一触及一年低点，连续第三个交易日下滑，之前中国股市大跌加重投资者对全球经济 形势的担忧。新兴亚洲货币周一普遍延续跌势，其中马来西亚马币（林吉特）触及近三年低点，因美联储暗示 缩减刺激政策后美国公债收益率上升，引发资本进一步从新兴亚洲外逃的担忧。 本周重要的数据及事件包括: 周一:美国达拉斯联储费希尔就“美国货币政策和美国经济”为题发表谈话； 周二:美国公布5月耐久财订单、5月新屋销售年率及6月消费者信心指数； 周三:美国第一季实质GDP终值； 周四:台湾央行第二季理监事会后记者会、美国一周初请失业金人数； 周五:路透/密西根大学美国6月消费者信心指数、美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔及旧金山联储总裁威廉 姆斯分别发表谈话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.350 30.280 30.055-30.350 30.300 10.13 15.80 元太外汇经纪公司 30.280 30.130 30.065-30.280 30.189 4.67 5.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.060 0.030/0.045 美元/台币六个月期 -0.035/0.005 -0.050/-0.015 (完)