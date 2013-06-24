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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 16:57 BJT

台湾债市：102/2期借券成交56.2亿台币，加权平均利率0.3112%

路透台北6月24日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
      102/2        56.2      0.5000      0.2800        0.3112       351.0       363.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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