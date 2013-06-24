企业并购：和黄旗下3爱尔兰斥资7.8亿欧元收购爱尔兰O2

路透香港6月24日 - 环球综合企业--和记黄埔 旗下3爱尔兰周一宣布，与西班牙电信巨头Telefonica 达成协议，以7.8亿欧元收购后者爱尔兰O2业务。完成后，3将成为爱尔兰电讯市场的的“一哥”，市占率增至37.5%。

和黄的新闻稿称，3去年的独立收入为1.74亿欧元，而与爱尔兰O2合并后的收入大增至8.03亿欧元。

此外3会在达到双方协定的财务目标后，缴付另一笔7,000万欧元的递延付款。公司于合并后预期未来几年将继续投资，创建一个包括4G/LTE的尖端科技网络。但这宗交易仍有待欧盟委员会批准作实。