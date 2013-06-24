企业并购：和黄旗下3爱尔兰斥资7.8亿欧元收购爱尔兰O2

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 环球综合企业--和记黄埔 旗下3爱尔兰周一宣布，与西班牙电信巨头Telefonica 达成协议，以7.8亿欧元收购后者爱尔兰O2业务。完成后，3将成为爱尔兰电讯市场的的“一哥”，市占率增至37.5%。
和黄的新闻稿称，3去年的独立收入为1.74亿欧元，而与爱尔兰O2合并后的收入大增至8.03亿欧元。
此外3会在达到双方协定的财务目标后，缴付另一笔7,000万欧元的递延付款。公司于合并后预期未来几年将继续投资，创建一个包括4G/LTE的尖端科技网络。但这宗交易仍有待欧盟委员会批准作实。
3是和黄全资附属公司。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。