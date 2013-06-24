韩国汇市：韩元兑美元触及一年低点，公债价格下滑

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
直到中午，韩元一直相对稳定。午后，中国股市扩大跌幅，市场担忧中国央行或保持资金紧张以及经济成长可能急速放缓，金融股受重创。
一外资银行交易员称，“之前我想韩元走势会放缓一或两天...在目前的速度下，韩元有可能早于预期触及1,170或1,180水准。”
另一当地银行交易员称，韩元将一直疲弱，除非当局出手干预。
流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。
韩国股市周一连续第四个交易日下挫，收于11个月收盘低位，投资者担心中国经济和全球金融市场的不稳定性。
韩国公债价格下跌，延续上周的跌势。6月三年期公债期货 跌0.27点至104.79。
五年期韩债 收益率(殖利率)上涨11个基点至3.43%；三年期韩债收益率 攀高8个基点至3.12%。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,161.4 1,154.7
日圆/韩元 JPYKRW=R 11.7893/958 11.7794/979
韩国公债期货 KTBc1* 104.79 105.06
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.43% 3.32%
三年期公债收益率 KRTSY3Y=KQ 3.12% 3.04%
韩国综合股价指数 .KS11 1,799.01 1,822.83
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 张涛)
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