版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 07:29 BJT

重温稿-《台湾新债预测》10年公债102/6R得标利率料在1.45-1.50%

* 招标标的：政府公债10年增额新券102/6R

* 招标金额：350亿台币

* 招标时间：周二（25日）

* 受访家数：10家（银行、证券商、寿险及票券商）

* 预测区间：1.45-1.50%，高低区间1.42-1.50%

路透台北6月24日 - 路透周一调查10家交易商显示，台湾周二(25日)将标售的10年期增额公债102/6R 得标利率将落在1.45-1.50%。

参与调查的包括四家银行、三家证券商、两家寿险及一家票券商。其中预测高值落在1.50%，低端落在1.42%。

以下为交易员观点整理：

* 公债殖利率曲线全线扬升，价格下跌趋势似尚未止稳

* 扣掉附买回利率，此期券养券空间约在90点左右，距历史高位200点虽还有一段距离，但短线诱人

* 终端投资者如寿险业者今年持券的存续期缩短，对10年券兴趣较高

* 1.50%以上买方意愿强烈

* 市况变数多，交易商拿券量能或趋向保守

* 今晚美国公债走势为一大变数，价格下跌或止稳回档将导致不同结果

* 美国公债止稳将落区间下缘1.45-1.48%；反之或落在1.48-1.50%

以下为预测得标利率区间：

* 1.45-1.50%

* 最低预估在1.42%，最高在1.50%

最新报价：

* 102/6R在公开发行前交易期间，周一收报1.4735%

以下为10家交易商对102/6R期公债得标利率的预估区间：

--------------------------------------------------------

金融机构 最低(%) 最高(%)

票券一 1.42 1.45

证券一 1.45 1.48

证券二 1.45 1.50

证券三 1.45 1.50

寿险一 1.45 1.50

寿险二 1.46 1.50

银行一 1.45 1.49

银行二 1.45 1.50

银行三 1.48 1.50

银行四 1.48 1.50

-------------------------------------------------------

中 值 1.45 1.50

(完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐