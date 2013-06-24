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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 16:12 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--6月24日

路透香港6月24日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一览
表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日  公司名称                 发行量    集资额        发行价        上市日    保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)      (港元)                  
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 *6/24-27    开元产业                 4.699     16.4-19.7     3.5-4.2       7/5       摩根士丹利和渣打
 *6/24-27    金彩控股                 0.8       0.56-0.72     0.7-0.9       7/5       第一上海
 *6/17-20    励骏创建                 20.48     47.1-61       2.3-2.98      押后      里昂
 6/20-25     优库资源                 3.75      4.88-6        1.3-1.6       7/3       光大证券
 6/20-25     耐世特                   7.2       18.3-25.2     2.54-3.5      7/3       中银国际和摩根大
                                                                                      通
 6/14-19     英达公路再生科技<6888.H  2.6       6.3-8.6       2.43-3.32     6/26      中信证券和国泰君
             K>                                                                       安
 6/6-11      合和香港房地产           3.4       52.02-60.52   15.3-17.8     不予进行  中银国际和瑞信
 5/20-23     万都中国                 2.434     16.55-20.9    6.8-8.6       押后      德银
                                                                                      
 
    2013年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 6/13        五洲国际                1.22        13.9        升5.7%       交银国际和麦格理
 6/13        和谐汽车                6.08        16.7        跌16.1%      高盛和中金香港
 5/30        朗廷酒店投资            5           42.6        跌%9.2       汇丰、德银、花旗
 5/23        中石化炼化工程<2386.HK  10.5        139.4       跌0.38%      中信证券、摩根大通和
             >                                                            瑞银
 5/22        银河证券                5.3         83          升6%         中国银河国际、高盛、
                                                                          摩根大通
 3/19        永利地产                不适用      不适用      跌11.3%^     创越融资
 3/13        新晨动力                2.23        7           跌2.7%       美银美林
 3/12        霭华押业                0.98        0.98        升33.7%      信达国际
 3/6         百勤油服                3.28        8.2         升26.8%      建银国际
 2/5         时计宝                  1.35        8.1         升2.2%       星展和联昌国际
 2/5         荣阳实业                4.13        12.39       跌13.1%      汇丰和摩根大通
 1/31        中铝矿业                1.75        30.9        跌6.3%       摩根士丹利、法国巴黎
                                                                          资本、中金和渣打
 1/23        滉达富控股              1.5         0.9         升10.7%      联昌证券
 1/16        金轮天地                1.68        7.56        升21.4%      法国巴黎资本
 1/15        迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完)

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 (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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