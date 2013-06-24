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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 16:28 BJT

香港股市：恒指收盘大跌2.2%，中资银行股续受打击

经过周一下挫后，恒指及恒生国企指数皆跌落重要技术面支撑，后市料将进一步下跌。恒生国企指数收盘跌落去年9月低点8,990点附近的技术支撑位，8,990点在2011年10月时曾是强支撑。

规模较小的中资银行股跌幅居前，这些银行被认为较依赖短期银行间资金拆借。中国民生银行 重挫8%，为2011年10月以来最大单日跌幅。工商银行 下挫3%，跌幅在中国四大行之中居前。

比亚迪 暴跌11%，此前里昂证券分析师重申“沽售”评级。(完)

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