香港股市：恒指收盘大跌2.2%，中资银行股续受打击

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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经过周一下挫后，恒指及恒生国企指数皆跌落重要技术面支撑，后市料将进一步下跌。恒生国企指数收盘跌落去年9月低点8,990点附近的技术支撑位，8,990点在2011年10月时曾是强支撑。
规模较小的中资银行股跌幅居前，这些银行被认为较依赖短期银行间资金拆借。中国民生银行 重挫8%，为2011年10月以来最大单日跌幅。工商银行 下挫3%，跌幅在中国四大行之中居前。
比亚迪 暴跌11%，此前里昂证券分析师重申“沽售”评级。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。