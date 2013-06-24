路透基点：日盛国际租赁的三年期循环贷款从20亿增至21亿台币--RLPC

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，日盛国际租赁的三年期循环贷款金额已从20亿台币增加到21亿台币(7,000万美元)。
独家牵头行兼簿记行台湾银行承贷6亿台币。
台湾农业金库和兆丰国际商业银行各承贷4亿与3亿台币，担任共同经办行。
彰化银行、阳信商业银行、合作金库银行和元大商业银行参贷，各承担2亿台币。
定于7月4日签署协议。
贷款利率较次级市场商票利率加码100个基点。银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷6亿台币或以上的银行，获得22个基点的前端费用；承贷4-5.99亿台币的银行，获得12个基点的前端费用；承贷2-3.99亿台币的银行，获得5个基点的前端费用。
若动用额度不到60%，将有一笔25个基点的承诺费。
所贷资金将用于再融资和运营资本。
2012年10月，日盛国际租赁获得11亿台币的三年期循环贷款，利率较90天期次级市场商票利率加码110个基点，此外若动用额度不到60%则有25个基点的承诺费。(完) (编译 张涛; 审校)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。