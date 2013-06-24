路透基点：日盛国际租赁的三年期循环贷款从20亿增至21亿台币--RLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，日盛国际租赁的三年期循环贷款金额已从20亿台币增加到21亿台币(7,000万美元)。

独家牵头行兼簿记行台湾银行承贷6亿台币。

台湾农业金库和兆丰国际商业银行各承贷4亿与3亿台币，担任共同经办行。

彰化银行、阳信商业银行、合作金库银行和元大商业银行参贷，各承担2亿台币。

定于7月4日签署协议。

贷款利率较次级市场商票利率加码100个基点。银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷6亿台币或以上的银行，获得22个基点的前端费用；承贷4-5.99亿台币的银行，获得12个基点的前端费用；承贷2-3.99亿台币的银行，获得5个基点的前端费用。

若动用额度不到60%，将有一笔25个基点的承诺费。

所贷资金将用于再融资和运营资本。