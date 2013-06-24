更新版 1-中国汇市：美元强势推动人民币收跌，关注政策效应及季节性因素叠加作用

* 人民币收低，中间价续降至本月新低 * 本币资金紧张对即期市场影响有限 * 继续关注季节性和政策性购汇因素叠加的影响 * 交易员称短期内即期走势仍在区间震荡 (新增评论并更新收盘报价) 路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期 周一继续收低，因近期美元强势，人 民币中间价连续第五天回落至本月新低位置。交易员称，人民币即期开盘即跟随中间价走弱 ，购汇也于午盘逐步发力，短期则仍料在6.12-6.14元区间震荡。 交易员称，近期人民币流动性紧张对即期市场影响相对有限，而20号文的影响亦小于此 前预期，因其此前已逐步释放，短期内即期供求仍大体均衡。但仍要关注半年末季节性因素 及综合头寸购买因素叠加的可能影响。 "人民币资金面紧还是紧，但不像上周那么紧张了，今天购汇也出来一些。”上海某行 交易员并预计，感觉前期升值已经差不多到位了，中间价有可能横盘整理一段时间，短期内 即期价格也有可能继续震荡盘整。预计从保持稳定的政策基调来看，中间价后期不大可能会 持续贬值及引导市场升值预期逆转。 另有北京一国有银行交易员称，最近人民币中间价连续下滑，是与强势美元指数的联动 相对紧密。而20号文发布已有不短时间，即期市场料已消化得差不多，且部分银行亦通过压 缩外币贷款等方式来应对，因此虽然20号文至6月末可能是一个期限，但可以说政策性因素 对即期市场形成的短期冲击不会太大，市场仍会相对平稳。 “最近仍要关注本币市场流动性紧张的带动效应，季节性因素这些叠加后的影响。”上 述交易员称。 自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境 迟迟不见改善。中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔 夜降幅超200个基点(bp)，交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象 ，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。 东京汇市美元指数周一亚洲时段升至两周半高点，兑日圆劲升，关于美国将缩减货币刺 激措施的预期推动美国公债收益率大涨。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1451 6.1342 -0.18% 中间价 6.1807 6.1766 -0.07% 成交额 144亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 104 6.1347 6.1451 2013年来即期升贬值幅度 1.39% 1年期美元/人民币掉期升水 1,385 离岸人民币市场,北京时间16:30 今日 上日 1年期NDF 6.3144/84 6.2970 CNH即期 6.1410/27 6.1287 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)