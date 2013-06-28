《中国大宗商品综述》融资铜贸易终结言论不攻自破，融资贸易仍将大行其道

作者 李文科

路透北京6月28日 - 中国近期精炼铜进口溢价攀升，凸显融资铜贸易或正迅速上升，有效驱散了此前外管局20号文的大片阴霾，亦令融资铜贸易将终结且可能引发雷曼式危机的言论不攻自破。

而考虑到中国作为原材料进口大国的现实境况，融资贸易模式短期或部分受限，但今后仍将长期存在。

受访专家指出，监管层政策打击的主要是那些通过空转、体外循环的假性贸易行为实现套利的资金，而并不是正常的基于贸易的融资行为。在中国大宗商品供应缺口巨大的背景下，进口贸易方式加上融资的条件是具备的，基于贸易性质的融资今后将不可避免。

“政策控制下，信用证的授信一定程度受到限制，但有比较好的贸易企业的授信没问题，我们手里反倒很多客户想去做融资铜，在虚假贸易控制住以后很多企业反而想做了。”中证期货副总经理景川指出。

他强调，一方面有很多企业有授信，另一方面是有些民营企业要盘活资本也想做，从这个角度看，真实的融资贸易反倒是增强，很多客户提出了这个要求。

业内人士指出，外管局针对虚假贸易而出台的20号文政策对融资贸易的影响短期还是相当明显的，政策引发很多中小银行对信用证进行限制，加强流程控制以及企业资质审查等，但6月国内资金面紧缺的情况以及中国铜需求向好刺激融资铜贸易的上升。

金瑞期货金属研究员杨小光指出，政策对融资铜造成的影响短期可能难以摆脱，但受政策影响更为明显的应该是黄金和电子产品等价值更高的产品。

上海一大型金属贸易企业的资深人士就认为，和政策形成的打压相比，现实的铜需求上升以及国内外比价推动进口的状况显然占了上风。20号文对于融资贸易可以说是“雷声大雨点小”，文件出来时觉得这个市场可能因此下去了，但结果现在又死灰复燃了。

今年5月以来中国监管层加大对虚假贸易、保税区“一日游”、贸易融资套利等现象的监管打击力度，外管局的20号文对银行和各地外汇局提出明确的甄别要求，不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。中国贸易企业人士反映，银行收紧外贸信贷和信用证融资等渠道。

针对中国外管局20号文可能引发铜贸易融资走向终结的言论，金瑞期货调研报告称，外管局新规虽然会对融资铜贸易中的转口贸易产生一定的影响，但作为主要融资模式的一般贸易基本上不会受到影响，国外投行所担心的铜融资交易给中国银行体系带来风险亦完全是“杞人忧天”。

**政策对融资铜影响小于预期**

和此前20号文打击通过空转以及体外循环的假性贸易的套利资金不同，此次带动融资铜贸易迅速反弹的动力源于中国的供需缺口。中国国内铜消费好于预期，但LME（伦敦金属交易所）可流转铜库存减少，导致中国进口铜难度增大。

前述大型贸易企业人士指出，部分原因是20号文对银行业务亦形成冲击，部分银行一旦停止某些大型贸易企业的融资链条，将会形成更多呆坏账。即使进口的窗口关闭，有些贸易商也是绝对不会停止的，资金链断掉就等于世界末日，只要亏损能够承受，也必须继续做下去。

根据他的观察，目前而言，基于一般贸易的融资是可以做的，90天以上信用证受到限制，但90天以内是可以做的。且广东等部分地区的融资贸易会被监管得更为严格些。

“多少融资贸易受到影响，很难用数字量化，应该说从市场参与者的角度来看，50%受到打击。从量上来说影响的会非常小，比原来预估的要小很多，政策刚出来的时候业界以为70-80%不能做了，但现在来看，70-80%的还都在做。”上述资深贸易人士称。

而支持本轮融资铜贸易的则是向好的中国铜消费。杨小光指出，占全球消费四成的中国铜消费今年肯定好于去年，尤其是占中国铜消费近半的电力领域的铜消费今年异军突起，相关现货企业的开工率比去年高出10个百分点。

**贸易融资仍有条件大行其道**

长期看，中国贸易融资的土壤仍然肥沃。由于人民币资本项目尚未完全开放，只要境内外利差和汇差收益能够覆盖贸易成本，加上中国是全球领先的大宗商品的消费和进口国，基于贸易的融资和套利仍有望大行其道。

某大型券商的金属研究员指出，从铜来说，贸易商就是利用这种贸易品为媒介，从而突破一些管制，实际上在所有的过程是合法的，政策去阶段性地收紧会打掉不合法的东西，也会使得在做的交易因政策不确定性和威慑力会减少量。

但他亦强调，贸易融资需要具备几个条件，包括人民币升值预期，美元利率低，中国真实利率很稳定，市场对中国经济比较有信心，还有就是伦敦的交割仓库的制度。20号文的确令融资贸易中的无风险套利的收益率下降，但国内贸易融资的条件一旦具备就会恢复。

“目前有一种融资铜一做就违法的想法很可笑，正常进口是不会受到打击的，也不能被打击，不能因噎废食。...虚假贸易本来就应该打击，但有投行说的可能引发雷曼事件太危言耸听。”景川称。

他强调，基于真实贸易的融资是正常合法的行为，不能被打压，如果因此导致国内金属短缺造成中国经济的短板就得不偿失，也不是监管层的本意。因此监管层不可能因为担心融资而杜绝所有的贸易进口以及融资需求。

“不能寄希望企业都必须用现金去进口，不太可能，也不符合贸易原则。”景川指出，如果这样，中国的制造业、电力投资以及商品生产都会受到影响。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国大型贸易公司迈科投资控股集团表示，尽管银行业监管规定更加严格，但铜融资仍在继续。

--中国钢铁工业协会最新数据显示，6月中旬全国粗钢日均产量预估为216.43万吨，环比增长0.4%。

--过去一周中国已增加现货铝订单，因国际市场铝价已跌至近四年低位，低于中国国内的价格。

--遭遇近期国际金价“跌跌不休”，致中国首批黄金上市交易型基金（ETF）发行之路难言顺畅。

--中国将进入全球市场购买更多高品质小麦，此前上个月的降雨造成中国约1,000万吨小麦受损，相当于中国小麦年产量的8%以上。