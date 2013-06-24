路透基点：台湾广达3亿美元循环贷款展开筹组--RLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾广达的3亿美元三年期循环贷款融资，已由10家银行组成的牵头行兼簿记行(MLAB)集团展开筹组。广达为全球最大笔记型电脑代工厂商。

这10家MLAB包括：瑞穗实业银行(代理行)、东亚银行、台湾银行、东京三菱UFJ银行、彰化银行、东方汇理银行、玉山银行、兆丰国际商业银行、三井住友银行及合作金库银行。

这笔无担保的循环贷款利率为三或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码108个基点。若台北银行间美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部分利率。

以三种水准邀请银行参贷：承贷3,500万美元或以上者，获得最高综合收益115个基点，其中费用21个基点，并获得MLAB头衔；承贷2,500-3,400万美元者，综合收益113个基点，费用15个基点；承贷1,000-2,400万美元者，综合收益112个基点，费用12个基点。

这项贷款附有延长两年的选择权，延长费用为10个基点。另设有绿鞋贷款选择权，可将贷款金额提高20%，承诺费用10个基点。

回覆截止期限为7月19日。

一名消息人士称，这笔贷款资金用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年的循环贷款由一个14家银行集团牵头，最高综合收益50.4个基点，利率较Libor加码48个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)