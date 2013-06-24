路透基点：台湾广达3亿美元循环贷款展开筹组--RLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾广达的3亿美元三年期循环贷款融资，已由10家银行组成的牵头行兼簿记行(MLAB)集团展开筹组。广达为全球最大笔记型电脑代工厂商。
这10家MLAB包括：瑞穗实业银行(代理行)、东亚银行、台湾银行、东京三菱UFJ银行、彰化银行、东方汇理银行、玉山银行、兆丰国际商业银行、三井住友银行及合作金库银行。
这笔无担保的循环贷款利率为三或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码108个基点。若台北银行间美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部分利率。
以三种水准邀请银行参贷：承贷3,500万美元或以上者，获得最高综合收益115个基点，其中费用21个基点，并获得MLAB头衔；承贷2,500-3,400万美元者，综合收益113个基点，费用15个基点；承贷1,000-2,400万美元者，综合收益112个基点，费用12个基点。
这项贷款附有延长两年的选择权，延长费用为10个基点。另设有绿鞋贷款选择权，可将贷款金额提高20%，承诺费用10个基点。
回覆截止期限为7月19日。
一名消息人士称，这笔贷款资金用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年的循环贷款由一个14家银行集团牵头，最高综合收益50.4个基点，利率较Libor加码48个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。