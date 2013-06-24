台湾个股:鸿海董事长称下月启动结构重整计画，未来集团上市家数翻倍--报载

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北6月24日 - 台湾联合晚报周一报导，全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 董事长郭台铭表示，将于7月1日启动连接器事业群的业务结构重整。鸿海上市公司有10家，未来将快速独立成长，网通连接器独立后将在三年内上市。群创次集团至少会分出5-10家，整体鸿海的上市舰队将较目前倍数成长。
郭台铭在接受联合晚报专访时称，今年转型重组之后的集团合并营收仍以15%为成长目标，即今年挑战4.5兆台币目标不变。获利因以合并报表表现，因此亦不会下降，独立后反而有利竞争力，上市柜并展现其真实获利实力与股价表现。
郭台铭也强调，全球主要经济体包括美、欧、中、日本看来经济表现都不佳，因此，今年全球景气并没有乐观的理由。惟鸿海一向没有景气的问题，只有竞争力的问题。下半年一向是鸿海的旺季，相较过去，今年下半年是强势成长的一年。
路透日前引述两名知情消息人士表示，鸿海计划7月分拆连接器业务，因电脑需求疲弱，令该业务处境不佳。
鸿海组装业务的客户包括苹果 ，单是苹果就占了鸿海营收的60%。
鸿海今日股价微涨0.43%报70.3台币;大盘加权股价指数 收低0.45%报7,758.03点。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。