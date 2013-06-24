中国债市：股市大跌难提振现券走强，央行表态仍压制流动性预期

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海6月24日 - 中国银行间债市周一现券呈小幅震荡走势，尽管今日股市大跌，但并未同步提升债市避险偏好，因今日央行有关银行流动性管理的表态令资金面预期仍偏紧，短期内现券仍难有实质性转暖。
交易员并指出，之前一波券价暴跌，令机构大多亏损累累，尽管目前抛售潮暂歇，但在谨慎的资金预期下，买盘力量仍比较弱，市场尚不具备马上走强的基础。
“(股市跳水)债市也没见好，就是没跌吧。”上海一银行交易员称。他并表示，今日有少量的买盘，主要关注此前跌幅较深的短融和部分金融债等，但在当前弱势环境下，难以对市场形成有效拉动。
流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。央行今日发文对近期流动性困局表态，然市场人士认为，今日货币市场利率仍高，另央行措辞隐含可能仍然不会加大投放的暗示，这令市场无法找到趋势性逆转的信号。
上海一银行交易员则谈到，虽然和上周的恐慌性抛盘相比，市场的紧张情绪有所缓和，但成交仍很少，表明机构对后市仍不看好，“现在能解决流动性的，都先扛着，但央行说了，流动性靠自己解决，接下来压力还是大。”
针对6月以来逐渐升级的流动性困局， 中国央行强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。分析人士认为，央行对银行间市场出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期至少本周资金情况不会有实质改善。
银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)，交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。
剩余期限约9.67年的固息国债130005券最新双边报价 为3.65%/3.5550%，上日尾盘为3.62%/3.55%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 6.6461 7.5326
上日 8.6981 9.2485
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.3480/3.2750 国债参考率报价 3.2500/3.1710 金融债参考率报价 3.5900/3.5222 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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