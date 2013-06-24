中国债市：短端引领IRS续跌，资金面仍是当前最大的不确定性因素

路透北京6月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一续跌，仍由短端引领。市场人士表示，基准资金利率回落，股市创近四年单日最大跌幅，均有推动IRS下行。

他们并指出，资金面仍是当前最大的不确定性因素，其中央行的态度至关重要；部分机构前期仓位浮亏不少，在风控许可的前提下，其倾向于坚持一段时间。

“IRS有点下，短端主要就是因为fixing(回购定盘利率)，长端也会看点经济，股指可能创新低，”华东地区一银行交易员称。

上海一券商交易员则表示，国开行 取消原定于周二(25日)第二次增发的23-26期定存基准浮息金融债(“F4”)，亦说明短期流动性的不乐观，但机构尚未看空至中期。

银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水.交易员表示，流动性较上周五前的市况确实有现进一步转暖迹象，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。资金尚不脱紧绷范畴，且从稍早央行发布的商业银行流动性管理事宜的函分析，监管层明确表态当前银行体系流动性总体合理，所以央行出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期本周资金情况不会有实质改善。

流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。央行今日发文对近期流动性困局表态，然市场人士认为，今日货币市场利率仍高，另央行措辞隐含可能仍然不会加大投放的暗示，这令市场无法找到趋势性逆转的信号。他们预计，短期大盘料继续下跌，并不排除超调的可能。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

今日 5.3220/5.4200 4.2800/4.3560 3.9530/4.0440 3.9700/4.0530 4.0025/4.2000

上日 5.5900/5.7000 4.3150/4.3950 3.9600/4.0500 3.9410/4.0310 3.9475/4.1975

-----------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.2680/-0.2800 -0.0350/-0.0390 -0.0070/-0.0060 +0.0290/+0.0220 +0.0550/+0.0025

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。