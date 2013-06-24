《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月24日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透北京6月24日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:34时,1港元=0.79221人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 9.03 12.43 0.92 深物业 7.26 5.96 1.54 南玻 10.12 6.00 2.13 深康佳 2.85 2.36 1.52 ST中华 4.19 1.56 3.39 ST中冠 9.53 4.45 2.70 深深宝 7.74 6.08 1.61 深华发 5.46 3.39 2.03 深赤湾 9.90 11.95 1.05 招商地产 22.05 21.06 1.32 特力 5.86 3.72 1.99 飞亚达 6.72 5.90 1.44 一致药业 28.50 24.91 1.44 深深房 3.16 2.58 1.55 ST盛润 5.91 4.68 1.59 深南电 3.75 2.60 1.82 深纺织 7.15 5.34 1.69 方大集团 5.10 2.66 2.42 深国商 24.03 13.30 2.28 深赛格 3.60 2.55 1.78 宝石 13.15 8.23 2.02 小天鹅 7.18 7.86 1.15 粤高速 2.69 2.53 1.34 晨鸣纸业 3.66 3.57 1.29 ST珠江 3.41 2.52 1.71 丽珠 36.25 32.85 1.39 美菱电器 3.18 3.40 1.18 大冷股份 7.37 5.62 1.66 粤电力 4.98 4.00 1.57 佛山照明 6.19 5.47 1.43 江铃汽车 14.95 21.10 0.89 沙隆达 7.49 4.28 2.21 苏常柴 6.62 4.30 1.94 威孚高科 32.90 26.82 1.55 古井贡酒 22.14 17.79 1.57 ST东海 5.08 4.24 1.51 长安汽车 8.66 8.65 1.26 京东方 2.18 1.78 1.55 鲁泰 8.73 7.90 1.39 本钢板材 2.66 2.40 1.40 张裕 35.21 33.59 1.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。