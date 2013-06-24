印度北部遭遇洪灾，至少560人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度鲁德勒布勒亚格6月22日 - 印度官员周六称，该国北部提早到来的季风降雨引发山洪和山体滑坡，造成至少560人死亡，失踪者数以万计。预计死亡人数将大幅上升。

恒河水位上涨且水流湍急，沿岸的房屋及小型公寓区被冲毁，水中夹杂着汽车和卡车。

“这太可怕了，”来自北部城市勒克瑙（Lucknow）的游客Tulika Srivastava说。她和80岁高龄的母亲自上周以来一直被困在朝圣圣地鲁德勒布勒亚格（Rudraprayag）。

数千名军人投入了救援行动，空军出动直升机从灾区运出幸存者，他们中很多为印度教朝圣者和游客。

印度内政部称，当周已有约3.3万人获救。铁路部门从灾区开通特别列车运送幸存者回家。

周六雨势减弱，但接下来一周初期的几天预计会出现更多降雨，救援工作将变得更为困难。一位要求匿名的气象官员称，周一开始喜马拉雅山脚下的许多地区将出现降雨天气。

“死亡人数肯定会上升，”来自非政府组织Sphere India的Madan Mohan Doval说。(完)