亚洲橡胶：TOCOM期胶跌近2%，因中国股市大跌加剧需求忧虑

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
“TOCOM市场跟随上海橡胶市场走低，后者因沪综指大幅下跌而受挫。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说。“投资者担心中国经济放缓将会影响到橡胶需求。”
日经指数在震荡交投中下挫，因围绕中国经济和金融稳定性的忧虑让投资者人气降温，与中国有业务往来的日企股票受连累，例如建筑设备制造商和一部分出口企业。
布兰特原油周一跌破每桶100美元，为逾两周最低水平，因受美元走强、中国与美国需求担忧冲击。
上海期交所9月橡胶合约 收低445美元，报每吨16,905元人民币(2,800美元)。
新加坡商品交易所近月7月橡胶合约 最新报每公斤2.215美元，下跌0.07美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。