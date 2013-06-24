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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 16:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌近2%，因中国股市大跌加剧需求忧虑

“TOCOM市场跟随上海橡胶市场走低，后者因沪综指大幅下跌而受挫。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说。“投资者担心中国经济放缓将会影响到橡胶需求。”

日经指数在震荡交投中下挫，因围绕中国经济和金融稳定性的忧虑让投资者人气降温，与中国有业务往来的日企股票受连累，例如建筑设备制造商和一部分出口企业。

布兰特原油周一跌破每桶100美元，为逾两周最低水平，因受美元走强、中国与美国需求担忧冲击。

上海期交所9月橡胶合约 收低445美元，报每吨16,905元人民币(2,800美元)。

新加坡商品交易所近月7月橡胶合约 最新报每公斤2.215美元，下跌0.07美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)

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