欧洲汇市：英镑兑美元下跌，美联储准备好撤出刺激计划利多美元

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
“美元今早大涨，严重打压英镑，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks称，并补充道100日移动均线切入位约1.5320美元将是该货币对的下一道支撑位。
英镑上周下跌约2%，为2月底以来最差表现。
虽然仓位数据显示，投机客削减对美元进一步走强的押注，但他们仍大量作空英镑，部分是因为英国货币政策前景不明朗。
“虽然英国仍具有不确定性，尤其与新央行总裁卡尼的上任相关，但近期的多数消息更加正面，因此目前阶段英镑仍会受到良好支撑，”Lloyds分析师在报告中称。
英国央行将于周三召开记者会讨论金融稳定报告，市场将密切予以关注来寻求经济状况和未来政策走向的线索。
欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.8529英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 沈以文/张涛)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译