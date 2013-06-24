欧洲汇市：英镑兑美元下跌，美联储准备好撤出刺激计划利多美元

“美元今早大涨，严重打压英镑，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks称，并补充道100日移动均线切入位约1.5320美元将是该货币对的下一道支撑位。

英镑上周下跌约2%，为2月底以来最差表现。

虽然仓位数据显示，投机客削减对美元进一步走强的押注，但他们仍大量作空英镑，部分是因为英国货币政策前景不明朗。

“虽然英国仍具有不确定性，尤其与新央行总裁卡尼的上任相关，但近期的多数消息更加正面，因此目前阶段英镑仍会受到良好支撑，”Lloyds分析师在报告中称。

英国央行将于周三召开记者会讨论金融稳定报告，市场将密切予以关注来寻求经济状况和未来政策走向的线索。

欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.8529英镑。(完)

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