国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3109 1.3122 -0.10 -0.64 1.3194 美元/日圆 97.87 97.89 -0.02 +12.83 86.74 欧元/日圆 128.30 128.45 -0.12 +12.09 114.46 美元/瑞郎 0.9335 0.9344 -0.10 +1.97 0.9155 英镑/美元 1.5369 1.5416 -0.30 -5.43 1.6251 美元/加元 1.0529 1.0455 +0.71 +6.13 0.9921 澳元/美元 0.9159 0.9214 -0.60 -11.87 1.0393 新西兰元/美 0.7703 0.7751 -0.62 -7.00 0.8283 元 澳元/日圆 89.660 90.200 -0.60 -0.52 90.130 新西兰元/日 75.400 75.870 -0.62 -46.46 140.820 圆 英镑/日圆 150.41 150.91 -0.33 +6.81 140.82 澳元/新西兰 1.1888 1.1875 +0.11 -5.20 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。