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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 17:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3109    1.3122     -0.10     -0.64    1.3194
 美元/日圆                      97.87     97.89     -0.02    +12.83     86.74
 欧元/日圆                     128.30    128.45     -0.12    +12.09    114.46
 美元/瑞郎                     0.9335    0.9344     -0.10     +1.97    0.9155
 英镑/美元                     1.5369    1.5416     -0.30     -5.43    1.6251
 美元/加元                     1.0529    1.0455     +0.71     +6.13    0.9921
 澳元/美元                     0.9159    0.9214     -0.60    -11.87    1.0393
 新西兰元/美                   0.7703    0.7751     -0.62     -7.00    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     89.660    90.200     -0.60     -0.52    90.130
 新西兰元/日                   75.400    75.870     -0.62    -46.46   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.41    150.91     -0.33     +6.81    140.82
 澳元/新西兰                   1.1888    1.1875     +0.11     -5.20    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)

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