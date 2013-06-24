路透基点：中国大丰港完成8亿元人民币贷款签约--RLPC

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，大丰港有限责任公司已完成一笔8亿元人民币(1.30亿美元)定期贷款签约，用于江苏省大丰港基础建设。
一名消息人士表示，贷款期限为五年。
中国银行江苏分行担任牵头行及代理行。中国进出口银行加入担任联合牵头行。两家银行平均分担贷款金额。
这笔贷款以港口资产为担保，利率为中国人民银行基准利率的100%。
母公司江苏大丰海港控股集团有限公司担任保证人。
借款方为一家国有企业。签约仪式于5月底举行。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。