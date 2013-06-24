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债券 | 2013年 6月 24日 星期一 17:19 BJT

路透基点：中国大丰港完成8亿元人民币贷款签约--RLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，大丰港有限责任公司已完成一笔8亿元人民币(1.30亿美元)定期贷款签约，用于江苏省大丰港基础建设。

一名消息人士表示，贷款期限为五年。

中国银行江苏分行担任牵头行及代理行。中国进出口银行加入担任联合牵头行。两家银行平均分担贷款金额。

这笔贷款以港口资产为担保，利率为中国人民银行基准利率的100%。

母公司江苏大丰海港控股集团有限公司担任保证人。

借款方为一家国有企业。签约仪式于5月底举行。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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