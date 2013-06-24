路透基点：中国飞机租赁有限公司1.4亿美元贷款即将组建银行团--RLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国飞机租赁有限公司(简称“中租”)的1.4亿美元三年期融资预计在6月末或7月初开始组建贷款银行团。
牵头行兼簿记行台湾银行负责安排这笔融资。
预计将在台湾和香港组建银行团。
据公司网站介绍，中租成立于2006年，在香港、北京、上海、深圳、天津、图卢兹及爱尔兰等地都设有办事处。
中租的股东包括：香港上市的中国光大控股有限公司，中国航天科技集团公司下属企业航天投资控股有限公司，以及香港资产管理及直接投资公司富泰资产管理有限公司。 (完)
(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。