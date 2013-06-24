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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 17:23 BJT

路透基点：中国飞机租赁有限公司1.4亿美元贷款即将组建银行团--RLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国飞机租赁有限公司(简称“中租”)的1.4亿美元三年期融资预计在6月末或7月初开始组建贷款银行团。

牵头行兼簿记行台湾银行负责安排这笔融资。

预计将在台湾和香港组建银行团。

据公司网站介绍，中租成立于2006年，在香港、北京、上海、深圳、天津、图卢兹及爱尔兰等地都设有办事处。

中租的股东包括：香港上市的中国光大控股有限公司，中国航天科技集团公司下属企业航天投资控股有限公司，以及香港资产管理及直接投资公司富泰资产管理有限公司。 (完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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