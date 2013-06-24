中国能源： 中俄签署增供原油长期贸易合同，俄油年进口量将达4,610万吨

路透北京6月24日 - 中国石油天然气集团公司周一公布了俄罗斯向中国增供原油长期贸易合同的细节，根据这一中国对外原油贸易最大的单笔合同，未来中石油进口俄罗斯原油量将达到每年4,610万吨，接近去年中国石油消费总量的十分之一。

新华社报导，根据合同，俄罗斯将在目前中俄原油管道（东线）1,500万吨/年输油量的基础上逐年向中国增供原油，到2018年达到3,000万吨/年,增供合同期25年,可延长五年;通过中哈原油管道(西线)于2014年1月1日开始增供原油700万吨/年,合同期五年，可延长五年。

俄方还承诺在中俄合资天津炼厂建成投运后，每年向其供应910万吨原油。中石油同时与俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克公司签署收购亚马尔液化天然气（LNG）项目20%股份的框架协议。