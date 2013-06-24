中国能源： 中俄签署增供原油长期贸易合同，俄油年进口量将达4,610万吨

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透北京6月24日 - 中国石油天然气集团公司周一公布了俄罗斯向中国增供原油长期贸易合同的细节，根据这一中国对外原油贸易最大的单笔合同，未来中石油进口俄罗斯原油量将达到每年4,610万吨，接近去年中国石油消费总量的十分之一。
新华社报导，根据合同，俄罗斯将在目前中俄原油管道（东线）1,500万吨/年输油量的基础上逐年向中国增供原油，到2018年达到3,000万吨/年,增供合同期25年,可延长五年;通过中哈原油管道(西线)于2014年1月1日开始增供原油700万吨/年,合同期五年，可延长五年。
俄方还承诺在中俄合资天津炼厂建成投运后，每年向其供应910万吨原油。中石油同时与俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克公司签署收购亚马尔液化天然气（LNG）项目20%股份的框架协议。
亚马尔LNG项目位于俄罗斯亚马尔－涅涅茨自治区，已探明天然气储量超过1万亿立方米，拟建设LNG年产能1,650万吨。中石油表示，协议签署后，将与合作伙伴开展上下游一体化合作。中石油参与该项目对进入北极地区油气资源勘探开发，开辟北极航道具有重要意义。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。