更新版 1-中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跳水，流动性转暖但年中钱袋料仍紧

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路透北京/上海6月24日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)。交易员表示，流动性较上周五前的市况有所好转，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。

他们并表示，今日隔夜供给尚可，但七天至一个月期的跨月资金仍很紧俏，加之央行对于银行流动性管理的最新公告表明其态度仍无软化，预计本周资金面依旧存在进一步趋紧的可能。

“感觉还是挺紧的，不过比上周三、四好很多，今天和周五早盘一上来都有一笔比较大量的成交，这和上周紧张的时候相比是很反常的，所以不排除有指导嫌疑。”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员则指出，目前需求最旺的还是跨半年末的资金，尤其是跨7月5日例行调整准备金日的资金更受青睐，但相关的七天至一个月的资金仍鲜有供应，“两三个月的倒是有出的，但是期限太长了，如果隔夜滚到周末，到最后一两天估计又难过了。”

而业内人士透露，今日银行间本币系统再次延长交易时间30分钟，期间有多笔隔夜和七天回购等成交。

针对6月以来逐渐升级的流动性困局，中国央行今日强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。分析人士认为，央行对银行间市场出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期至少本周资金情况不会有实质改善。

上海一银行交易员对此表示，央行的态度还是比较明确的，起码短期出手施援的可能性不大。“不过既然要求大行起到市场稳定器的作用，那我之后再找大行借钱的时候就把这句贴给他们看。”他说。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时正/逆回购亦仍列需求之中。其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

今日银行间市场质押式回购总成交量 为9,121.19亿元人民币，较上日8,768.16亿元续增；其中隔夜品种成交7,154.18亿元，高于上日6,785.47亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购 其中:隔夜 6.6461 8.6981 -205.20 7,154.18

七天 7.5326 9.2485 -171.59 1,300.29

14天 7.5199 9.1530 -163.31 251.34 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.9750 11.2150 -721.50

七天 7.1300 6.5300 +147.00

14天 7.1000 7.2900 -19.00 回购定盘利率

隔夜 6.4700 8.4300 -196.00

七天 7.3200 8.5000 -118.00

14天 7.1600 8.5600 -140.00 Shibor

隔夜 6.4890 8.4920 -200.30

七天 7.3110 8.5430 -123.20

三个月 5.7240 5.7900 -6.60 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完)