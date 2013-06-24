中港股市：沪综指创近四年来最差单日表现，拖累港股下跌

港股成交值为100亿美元，低于周五的三个月高点，但仍比过去20个交易日的均值高出约20%。卖空占整体成交量的13.6%，历史均量为8%。

早市尾盘跌势加快，此前中国人行称国内金融体系流动性“合理”，重申周日透过新华社发表的评论。

其评论亦称，货币市场利率最新上扬走势，是普遍投机性交易和影子金融造成市场扭曲的结果，并承诺“微调”目前的“稳健”货币政策。

“我想，市场预期‘微调’意味着未来流动性紧缩，尤其是在官方媒体周末谈论影子金融过后，”华西证券的研究主管曹雪峰称。

“在人行周二进行本周第一波公开市场操作前，大家可能会相当紧张。在这样的市场环境下，很难预测底部，忧虑情绪可能扩及企业融资，”他说。

在内地市场，民生银行 、平安银行 及兴业银行 三家银行均告跌停。

市场人士认为，今日货币市场利率仍高，另央行措辞隐含可能仍然不会加大投放的暗示，这令市场无法找到趋势性逆转的信号。他们预计，短期大盘料继续下跌，并不排除超调的可能。

在香港市场，经过周一下挫后，恒指及恒生国企指数皆跌落重要技术面支撑，后市料将进一步下跌。恒生国企指数收盘跌落去年9月低点8,990点附近的技术支撑位，8,990点在2011年10月时曾是强支撑。

规模较小的中资银行股跌幅居前，这些银行被认为较依赖短期银行间资金拆借。中国民生银行 重挫8%，为2011年10月以来最大单日跌幅。工商银行 下挫3%，跌幅在中国四大行之中居前。