企业并购：沃达丰同意以100亿美元收购Kabel Deutschland

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透伦敦/法兰克福6月24日 - 英国移动通讯运营商沃达丰 同意收购德国最大有线电视系统商Kabel Deutschland ，作价77亿欧元(100亿美元)，这是沃达丰2007年以来最大并购案，将希望放在电视及固网服务商机上。
这是沃达丰在12个月内第二次对欧洲固网公司发动大型收购，沃达丰表示，将支付每股87欧元(110美元)收购Kabel，以打造结合电视、固网及宽带服务的套装，向沃达丰的行动通讯客户提供更具竞争力的产品。
一位要求不具名的交易商指出，根据沃达丰的出价，Kabel的企业价值等于2013年核心获利的12倍，比同业水准高出35%。
由于美国媒体大亨John Malone的Liberty Global 加入竞购行列，沃达丰上周被迫提高出价，否则就将落后给Liberty Global旗下的Unity Media及德国电讯 。
Kabel Deutschland董事会表示预计将建议股东接受这项收购，不过一些分析师认为Liberty Global仍有可能再提出一个竞争出价，即使Liberty Global可能面临很大的监管障碍。
0929GMT，沃达丰上涨0.3%，Kabel Deutschland股价上涨1.78%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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