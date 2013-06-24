企业并购：沃达丰同意以100亿美元收购Kabel Deutschland

路透伦敦/法兰克福6月24日 - 英国移动通讯运营商沃达丰 同意收购德国最大有线电视系统商Kabel Deutschland ，作价77亿欧元(100亿美元)，这是沃达丰2007年以来最大并购案，将希望放在电视及固网服务商机上。

这是沃达丰在12个月内第二次对欧洲固网公司发动大型收购，沃达丰表示，将支付每股87欧元(110美元)收购Kabel，以打造结合电视、固网及宽带服务的套装，向沃达丰的行动通讯客户提供更具竞争力的产品。

一位要求不具名的交易商指出，根据沃达丰的出价，Kabel的企业价值等于2013年核心获利的12倍，比同业水准高出35%。

由于美国媒体大亨John Malone的Liberty Global 加入竞购行列，沃达丰上周被迫提高出价，否则就将落后给Liberty Global旗下的Unity Media及德国电讯 。

Kabel Deutschland董事会表示预计将建议股东接受这项收购，不过一些分析师认为Liberty Global仍有可能再提出一个竞争出价，即使Liberty Global可能面临很大的监管障碍。

0929GMT，沃达丰上涨0.3%，Kabel Deutschland股价上涨1.78%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)