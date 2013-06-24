香港个股：富智康发“盈喜”，料上半年业绩扭亏为盈

路透香港6月24日 - 全球最大手机代工制造商--富智康集团有限公司 周一称，预期其截至6月底止业绩将可望转亏为盈，主要因产能及经营效率提高，令毛利率有所改善。

前称“富士康国际控股有限公司”的富智康在声明中表示，业绩改善的原因亦包括集团对销售成本及一般及行政开支的控制，及其研发资源之优化。

该公司2012年全年录得3.16亿美元的亏损，创公司2005年上市以来的最大亏损。其中2012年上半年净亏损为2.24亿美元。

富智康过去主要为诺基亚 、华为 等代工生产手机，但有分析师指近年公司开始自母公司鸿海 方面取得部份苹果 手机订单。

富智康今天收低6.68%，报3.77港元；过去一个月累计涨逾24%。(完)

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