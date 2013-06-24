香港个股：富智康发“盈喜”，料上半年业绩扭亏为盈

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透香港6月24日 - 全球最大手机代工制造商--富智康集团有限公司 周一称，预期其截至6月底止业绩将可望转亏为盈，主要因产能及经营效率提高，令毛利率有所改善。
前称“富士康国际控股有限公司”的富智康在声明中表示，业绩改善的原因亦包括集团对销售成本及一般及行政开支的控制，及其研发资源之优化。
该公司2012年全年录得3.16亿美元的亏损，创公司2005年上市以来的最大亏损。其中2012年上半年净亏损为2.24亿美元。
富智康过去主要为诺基亚 、华为 等代工生产手机，但有分析师指近年公司开始自母公司鸿海 方面取得部份苹果 手机订单。
富智康今天收低6.68%，报3.77港元；过去一个月累计涨逾24%。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。