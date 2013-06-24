中国基金：国泰基金推出国内首批黄金ETF后，未来将设计白银和原油ETF

路透上海6月24日 - 刚推出国内首批黄金交易型指数基金（ETF）的国泰基金管理公司高层周一表示，近阶段还会设计白银和原油等ETF创新产品，以产品创新推动公司业务发展。

国泰基金公司总经理金旭称，未来一两年，公司产品创新的重点在于固定收益产品创新和交易型工具产品创新，“下一步，我们会有白银，会有原油，争取在每一个ETF系列中有一个布局。”

她并指出，在大资管时代到来之际，基金管理公司需要靠产品创新驱动致胜。与券商、信托等其他资管机构相比，基金公司在产品制造和创新的能力上仍具有不可挑战的优势。

近阶段国泰基金已连续推出多个ETF创新产品，例如发行的国内首只国债ETF及首批黄金ETF；以及国泰纳斯达克100ETF成为国内首个跨国跨时区ETF。

自周一起售的国泰黄金ETF投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，黄金现货投资比例不低于90%，每基金分额对应0.01克黄金，最小交易单位1手为100份，即1克黄金，其业绩比较基准为上海金交所挂盘的现货Au99.99合约。募集成立后，将在上海证交所上市。