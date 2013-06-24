中国金融：央行称银行体系流动性将增加，利率波动将逐渐缓解--财新

路透北京6月24日 - 财新网周一报导,中国央行相关部门负责人表示，当前银行体系流动性总量并不短缺，本周银行体系流动性还会增加。随着时点性因素的消除，以及商业银行逐渐恢复理性，利率波动和流动性紧张预计将逐渐缓解。

财新网周一报导援引央行相关部门负责人表示，在银行体系流动性风险总体可控的情况下，适中的流动性水平有助于抑制今年以来货币信贷和社会融资总量扩张较快的势头，为实现经济平稳可持续增长提供稳定的货币环境。

“只要商业银行的贷款是支持实体经济、符合国家产业政策的，贷款投放符合宏观审慎要求，规模和进度比较稳健，如果由于资金调度问题带来暂时的支付清算缺口，央行将提供流动性支持。”央行有关负责人称。

对于近日流动性的紧张局面，央行有关负责人回应称，这是市场多因素叠加形成的短期波动，当前银行体系流动性总量并不短缺，据估算上周末金融机构超额准备金高达1.5万亿元，是历史上相对较高的水平，而且还有6月25日法定存款准备金退缴和6月末财政增加支出的因素，本周银行体系流动性还会增加，预计6月末金融机构超额准备金可能还会在现有水平上继续上升，应该是相当充裕的。随着大行开始融出资金发挥稳定市场功能，货币市场利率已明显回落。

中国银行间市场周一主要质押式回购利率 大幅跳水，其中隔夜降幅超200个基点(bp)。交易员表示，流动性较上周五前的市况有所好转，不过资金价格明显回落更多是受相对较低的开盘价引导。

央行相关部门负责人指出，银行体系流动性的时点和季节性波动是一种常态，但由于商业银行对流动性管理未能高度重视，对流动性状况的预估不足，流动性管理措施不到位，加剧了流动性和利率的波动幅度。部分商业银行长期依赖同业资金来源，且期限错配，也导致流动性管理的压力加大。总的看，这是暂时现象，一些时点性因素会逐步消除，银行体系流动性总体是适度的，金融机构也没有出现支付问题。

此外，还有一些因素导致上周货币市场利率剧烈波动。伴随着货币市场利率的攀升，市场谣言四起，如某银行与某银行之间出现同业存款违约、某国有银行违约等虚假传言，这也不排除与近期一些境外对冲基金做空中国的市场操作行为有关。

6月20日，隔夜利率盘中最高飙升到30%，对此，央行相关部门负责人说，6月20日盘中出现的高利率，存在个别金融机构的“对敲”行为，还有金融机构在交易系统显示成交之后就撤单，并没有按照显示的高利率进行真正的资金划拨，但这些行为误导了市场，加剧了市场的紧张情绪，对这种行为市场监管部门要严厉打击。受到上述非市场因素的干扰，在流动性总量总体适度的情况下，一些流动性充裕的大行出于担心，不主动融出资金平抑波动，甚至出于谨慎动机还从市场上融入资金，加剧了市场波动。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后流动性困局不断升级，而央行并未如市场期盼施以援手。上周四银行间市场隔夜及七天质押式回购利率均创下历史新高。

针对6月以来逐渐升级的流动性困局， 中国央行办公厅上周一签署的“中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函”强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。 （完）