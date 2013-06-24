重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有区间，月底、季底效应市场审慎因应

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
* 市场谨慎因应月底、季底效应
* 月底资金料松中带紧
* 关注月底最后一个交易日
* 银行买票意愿转弱
记者 詹静宜
路透台北6月24日 - 台湾银行间短率周一持稳在既有区间。银行调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计画令美元近期转强、外资偏向汇出，间接波及月底货币市场资金松中带紧，市场审慎因应下半周的月底、季底紧缩效应。
银行资金交易员表示，市场对于月底、季底效应大多抱持谨慎态度，银行间资金操作气氛保守，所幸原先整体市场资金偏滥及多数资金拆入银行已提前调整基数，暂不影响目前资金调度、短率亦续处低位，只不过市场关注月底最后两天的资金变化，尤其是月底最后一个交易日28日将是关键，因为当日可算三日基数。
“市场比较没这么多钱，没有这么多家排队报央!”一位大型金融机构交易员说。
另有外商银行资金调度人士提及，最近外资偏向汇出，并没有让市场资金偏紧，只是让资金不致于过滥，而多数银行先前采负数操作，近日已回补差不多，该旬基数也可等下月初再补，因此本旬资金虽有多缺不一，但不致于调不到头寸。
至于台湾央行周四将召开第二季理监事会议，交易员称，市场普遍预期央行将维持利率不变，对此议题反应异常冷淡，这相当罕见，毕竟央行此时也不太可能升息。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为40亿台币，累计超额准备为负889亿，加计前期1%的超额准备为250亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，与上日相同。今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日收在0.370-0.450%。
**发票量偏少**
在短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量偏少，季底前发票量将稍稍放大，多数银行去化资金还是以买票为主，只是银行间买票积极态度稍较日前走弱，料近期短票利率将暂持稳在既有区间。
票券业者认为，部分银行因为半年报资本适足率计算的关系，月底不能承作跨月拆款及买票，外商银行也是如此，且月底又有台币汇率波动因素干扰，本次月底、季底紧缩效应仍须小心因应。
“现在能跨月就尽量跨月!”一位大型票券交易员说。
30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日相同。大区间仍在0.68-0.70%。
台湾央行今日共发行3,236.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,244.5亿，存单发行余额减8亿台币。
本周余日央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。
**RP利率往区间低位集中**
债券市场附买回(RP)成交利率周一往区间低位集中。市场整体资金水位仍高，虽有分配不均，但各家金融机构依自身资金情况调度，整体市况平稳。证券商公司债的高档利率不复见，公债部分利率则相对稳定。
本周是季底的最后一个交易周，资金调度人士指出，目前市场仍持续宽松，投信走钱的状况并不明显，依往例，本周三开始企业法人作帐需求较为明显，下半周最后三个交易日或有较明显的季底效应，然而也料不致于影响利率，本周利率看持稳以对。
“虽然有一些不均，但投信有的还多蛮多钱的。”一位证券商交易员表示。
另一证券商交易员则表示，目前市场上金融机构可以承作月内及跨月资金调度各半，令前述两种天期的利率差距慢慢拉近，加上今日市场资金较上周五稍多，利率因而往低位靠拢。
此外，一大型票券商交易人士也指出，由于近期出口商及寿险业因应台币趋贬，外汇市场抛售美元转持台币的情况增多，新增的台币资金转往货币型基金，也使得投信端资金水位再度扬升。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65%，少数成交在0.64%，上日在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，上日在0.72-0.75%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间高点略降，落在0.60-0.67%，上日在0.60-0.68%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽/曾祥进)
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