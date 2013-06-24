CNH市场动态：美联储政策及中国经济忧虑推动人民币即期走弱

路透香港6月24日 - 香港离岸人民币即期 周一继续小幅走弱，交易员认为，美元近日走强和持续偏弱的中国经济数据均推动在岸及离岸人民币即期走弱。市场人士担忧，目前境内银行体系的资金紧缺有可能令已减速的经济雪上加霜。

“今天主要是企业客户在大量买入美元，对冲基金、货币基金都在买，主要是美金收益在上涨，而市场对中国经济的担忧在上升。”一位外资大行香港外汇交易员称。

本地时间下午5:37时，离岸人民币 报6.1400，尾盘一度跌见6.1440。人民币中间价 报6.1807，连续第五天回落至本月新低位置。在岸人民币兑美元即期 周一收跌至6.1451。交易员称短期内即期供求仍大体均衡，但仍要关注半年末季节性因素及综合头寸购买的因素叠加的可能影响。

新兴亚洲货币周一普遍延续跌势，其中马来西亚马币（林吉特）触及近三年低点，因美联储暗示缩减刺激政策后美国公债收益率上升，引发资本进一步从新兴亚洲外逃的担忧。

中国沪综指周一收市暴跌5.3%，创出近46个月单日最大跌幅，中资银行类股周一普遍大跌，中国经济复苏乏力以及巨额地方债务风险等问题，导致近期唱衰中国的看法升温。市场担忧经济增长放慢以及政府控制影子银行系统都对借贷成本增加以及坏账水平上升起到了一定的推动作用。

周一，高盛集团(Goldman Sachs)宣布下调中国今明两年经济增长预期，将中国2013年国内生产总值(GDP)成长预期从此前的7.8%下调至7.4%，2014年GDP增长预期则从此前的8.4%下调至7.7%。

中国一季度经济成长率7.7%低于市场预期，随后公布的4月和5月宏观数据亦差强人意，6月汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值跌创九个月低点，亦给经济前景蒙上阴影。

而美联储主席贝南克6月19日暗示美联储今年稍晚将开始缩减购债计划，并在2014年中中止量化宽松支持举措，亦令人民币近期涨势承压，美元/人民币不可交收远期外汇(NDF)交投热络。

本地时间下午5:49时，美元兑人民币一年期NDF报6.3150/6.3180，与现汇溢价 达1,707/1,737点;稍早最高至6.3185,为三个多月以来最高；此意味着市场预估一年后人民币汇率将较目前贬值超过2.8%。(完)

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