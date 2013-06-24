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债券 | 2013年 6月 24日 星期一 18:14 BJT

路透基点：蒂芙尼首次在中国境内市场筹办1.5亿美元银团贷款--RLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，美国高级珠宝商蒂芙尼(Tiffany & Co)正在中国境内市场筹办一笔1.50亿美元三年期循环贷款，这是蒂芙尼首次在中国办理联贷。

这笔贷款将由上海子公司--蒂芙尼(上海)商业有限公司借入。

据消息人士指出，美银美林上海及瑞穗实业银行正在安排这件案子。

贷款资金用于营运资本。

蒂芙尼上一次在贷款市场筹资是2011年12月，在美国市场筹得一笔4亿美元双档贷款。荷兰银行、纽约梅隆银行、摩根大通、瑞穗银行及渣打银行担任簿记行及代理行。

根据汤森路透资料，2013年1月底结束的年度，蒂芙尼营收37.9亿美元，较上年成长4.2%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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