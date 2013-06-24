路透基点：蒂芙尼首次在中国境内市场筹办1.5亿美元银团贷款--RLPC

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，美国高级珠宝商蒂芙尼(Tiffany & Co)正在中国境内市场筹办一笔1.50亿美元三年期循环贷款，这是蒂芙尼首次在中国办理联贷。
这笔贷款将由上海子公司--蒂芙尼(上海)商业有限公司借入。
据消息人士指出，美银美林上海及瑞穗实业银行正在安排这件案子。
贷款资金用于营运资本。
蒂芙尼上一次在贷款市场筹资是2011年12月，在美国市场筹得一笔4亿美元双档贷款。荷兰银行、纽约梅隆银行、摩根大通、瑞穗银行及渣打银行担任簿记行及代理行。
根据汤森路透资料，2013年1月底结束的年度，蒂芙尼营收37.9亿美元，较上年成长4.2%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。