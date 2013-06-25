《交易视点》中国资金面料延续紧平衡，收益率曲线维持平坦化--中信证券

路透北京6月25日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，至少7月份中上旬资金面仍将处于紧张状态，而经济下行将是长期的，资金面长期紧张将降低中长期利率产品投资风险，收益率曲线平坦形态也将在相当长的一段时间得以维持。

现券策略方面，交易型机构关注中长期利率产品收益率上行后的波段交易机会。对配置型机构来说，由于收益率大幅上行的概率和空间有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融债的配置价值。

**宏观政策将延续中性偏紧基调**

在引导改革、严防风险的框架下，政府将容忍一定幅度的经济下滑，货币政策仍将延续稳健操作，即延续前期中性偏紧的基调，借此控制实体经济总体的杠杆水平，尤其是以票据、信托等非标资产为代表的表外业务迅速增加带来了监管层的担忧。

央行调控的底限在于“不发生系统性风险”，类似上周四的全市场极度恐慌未来再次出现的概率不大，但由于央行对货币市场利率上行将采取观望态度，大规模逆回购或SLO操作的概率均不大。

**预计资金面延续紧张状态**

预计6月末金融机构超储规模大致将降至1.3-1.4万亿左右。进入7月份之后，由于财政存款上缴，超储规模很可能降至1万亿以下，对应超储率将跌破1%。

因此，在经过6月末的紧张时期后，预计至少7月份中上旬资金面仍将处于紧张状态。

并且，由于引起资金面收紧的长期因素一直存在，在央行没有政策调整的情况下，7月份之后银行间资金面即使有所好转，也基本不可能恢复到此前的水平，紧平衡状况将贯穿整个三季度。

**市场研判和投资策略**

鉴于未来资金面恐慌情绪进一步升级的概率有限，我们预计近期利率产品也很难出现类似上周四的恐慌式下跌，市场有望逐步恢复理性。

考虑到本届政府目前对于压缩无效产能、防止信贷过度扩张、促经济结构转型的政策方向有较强的决心，短期内宏观政策转向的概率不大，由此带来的经济下行将是长期的。

因此，我们仍然认为资金面长期紧张将降低中长期利率产品的投资风险，收益率曲线平坦的形态也将在相当长的一段时间得以维持。

现券策略方面，建议交易型机构关注中长期利率产品收益率上行后的波段交易机会。

对配置型机构来说，由于收益率大幅上行的概率和空间有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融债的配置价值。

利率互换方面，虽然资金面偏紧将贯穿整个三季度，但基于7月份之后资金面较当前应有所好转的判断，建议机构可适时逢高进入短期的Repo互换看跌交易。(完)